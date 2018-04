Mengis Gruppe und Valmedia gehen gemeinsam in die Zukunft

Neuer Mehrheitsaktionär. Die Mengis Gruppe übernimmt die Mehrheit an der Valmedia. Der zukünftige Druckstandort wird in der Pomona sein. Foto: Walliser Bote

Die Mengis Gruppe wird Mehrheitsaktionär der Valmedia. Gleichzeitig wird auch die Berner Kommunikationsagentur Rapgraphics in die Mengis Gruppe integriert.

Um die künftigen Herausforderungen noch besser zu meistern und vor allem auch die sich bietenden Chancen nutzen zu können, werden Mengis und Valmedia die Zukunft in diesem Bereich gemeinsam planen. „Der Wandel in der Druckbranche ist enorm. Wir wollen diesen Wandel mitgestalten und haben daher bereits viel in unsere führende Drucktechnologie investiert. Die Mengis Gruppe beabsichtigt die Aktienmehrheit der Valmedia zu übernehmen. Zusammen soll der Druckstandort in der Pomona in Visp weiter gestärkt und sein Wirkungskreis ausgeweitet werden. Gemeinsam muss es unser Ziel sein, in Visp eine moderne Druckerei zu betreiben, die weit über das Oberwallis hinaus Aufträge generieren kann “, sagt Inhaber Fredy Bayard. Der Visper Unternehmer, der im Januar 2018 die Mengis Gruppe als Inhaber übernommen hat, ist überzeugt, dass sich beide Unternehmen gut ergänzen: „Dieser Schritt ist für beide Unternehmungen und ihre Mitarbeitenden ein klares Zeichen ist, dass wir in dieser Gruppe an die sich bietenden Möglichkeiten glauben und wir gewillt sind, diese nun beherzt anzupacken.“

Zur Ausweitung und Abrundung des Kundenangebotes wird die Mengis Gruppe auch die inhabergeführte Kommunikationsagentur Rapgraphics GmbH in Bern übernehmen und diese in die Mengis Gruppe integrieren. Seit fast 20 Jahren entwickelt Rapgraphics zusammen mit ihren Kunden aus allen Branchen Print­ und Online­ Lösungen von A bis Z, die nicht nur einzigartig sind, sondern auch möglichst alle Bedürfnisse abdecken und zu einer Marke oder Dienstleistung passen – und so auch zur Mengis Gruppe.

Valmedia ist im Oberwallis bestens verankert und bietet den Kunden ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Beratung, Konzeption, Produktion sowie Distribution an. Dies mit Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt und Vertrauen gegenüber Mensch und Umwelt – in einem sich rasch wandelnden Umfeld – in Form von Gesamtlösungen aus einer Hand.Valmedia und Mengis führten seit der Jahrtausendwende mehrmals Fusionsgespräche. Im April 2012 entschied man, vorerst eigenständig zu bleiben. Die Projektarbeiten haben jedoch schon damals klar gezeigt, dass eine Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen für beide Sinn machen könnte. Für Christoph Imsand, VR-Präsident Valmedia, "ist nun die Zeit für einen Zusammenschluss reif".

Die Mengis Gruppe wird die beiden Integrationsprojekte nun in den nächsten Tagen zusammen mit den Verantwortlichen weiter ausarbeiten. Die Umsetzung ist bis Mitte Jahr geplant. Der Zusammenschluss soll ohne Stellenabbau erfolgen.

