Berufsfachschüler steigen aufs Velo

Zum Abschluss des Jahresthemas «Gesundheit der Lernenden» werden Klassen der Berufsfachschule Oberwallis in Visp die Vielfat des Velofahrens entdecken durch DEFI VELO, die Velo-Challenge für Jugendlichen

Wie wechselt man einen platten Reifen, wie sieht eine Felge von innen aus, was ist Velopolo ? Während der Woche vom 12. bis 16. Juni gehen ausgebildete Leiterinnen und Leiter in die Berufsfachschule um mit rund 20 Klassen eine 3-stündige Qualifikationsrunde durchzuführen.

Auf dem spannenden Veloparcours üben sich die Klassen in Geschicklichkeit und Velomechanik, lernen ihren Platz im Verkehr einzunehmen und begegnen verschiedene Veloberufen. Neben einem Velomechaniker von VIP Cycles und einem Mountainbiketrail-Planer von BikePlan sind verschiedene Veloreisenden anzutreffen, welche von ihren Abenteuern mit dem Velo durch fremde Länder und ferne Welten mit schönen und spannenden Begegnungen erzählen.

Die Aktion von PRO VELO will durch Spiel und Spass den 15-20 Jährigen das Velo näherbringen. «Wir sprechen die Jugendlichen auf Augenhöhe an und bringen sie dazu, das Velo als cooles, trendiges und praktisches Fortbewegungsmittel zu erleben», erklärt der Programmleiter Philipp Schweizer.

Die Woche an der Berufsfachschule in Visp ist die erste Ausgabe von DEFI VELO im Oberwallis. Im Unterwallis läuft die Aktion bereits seit 2015, die ECCG Monthey, Martinach und Sitten sowie das Collège de l’Abbaye in St-Maurice sind bereits zum dritten Mal dabei.

Neben den Walliser Schülerinnen und Schülern nehmen diesen Frühling schweizweit mehr als 5000 weitere Jugendliche an der Challenge teil. Zum Höhepunkt und Abschluss der Aktion werden die qualifizierten Klassen im Juni zum Final gegeneinander antreten: am 14. Juni am westschweizer Final in Lausanne und am 21. Juni am Deutschschweizer Final in Zürich.

pd / zen

09. Juni 2017, 10:39

Artikel teilen