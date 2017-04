Fleckvieh hat seinen grossen Auftritt

Blauer Himmel und Sonnenschein, zahlreiche Ausstellungsbesucher, welche sich am traditionellen Treiben erfreuten und grosser Züchterstolz: in Turtmann herrschten am Samstag perfekte Bedinungen, damit an der achten Austragung der Verbandsausstellung von swissherdbook/wallis freudige Volksfeststimmung aufkam.

Gemäss Tierkatalog und Ausstellerverzeichnis wurden insgesamt 161 Rinder und Kühe der Sektionen Swiss Fleckvieh, Simmental, Holstein und Red-Holstein aus 27 Oberwalliser Betrieben von Guttet bis Blitzingen ausgestellt, welche in total 19 Kategorien eingeteilt waren.

Bereits am Samstagmorgen wurden die Tiere an der Viehschau, welche heuer in der Reithalle der Gebrüder Jäger in Turtmann stattgefunden hat, von den drei Juroren Christoph Rüegsegger, Bernhard Hadorn und Stefan Schumacher mit geübten Kennerblick nach ihrer Qualität rangiert. Die Experten lobten das gute Zuchtniveau im Oberwallis und gaben an, dass einzelne Tiere auch das Potential hätten, auf nationaler Ebene gegen die Kokurrenz bestehen zu können.

Nachdem am Samstagnachmittag, die vom Züchternachwuchs vorgeführten Kälbchen bei den Zuschauern grossen Anklang fanden, wurden aus den Kategoriensiegerinnen jeweils die Missen auserkoren. Den prächtigen Kühen und den jeweiligen Ausführungen der Juroren war ebenfalls grosses Publikumsinteresse beschieden. Anschliessend stand schliesslich der Züchtercup auf dem Programm, bei dem sechs Oberwalliser Betriebe mit jeweils drei Tieren gegeneinander um den begehrten ersten Platz antraten.

Impressionen von der achten Verbandsausstellung von swissherdbook/wallis rund um Verbandspräsident Herbert Bregy finden Sie in unserer Bildergalerie. Die Rangierungen in den einzelnen Kategorien und wer beim Züchtercup dieKonkurrenz ausstechen konnte, lesen Sie in der Montagsausgabe des «Walliser Boten».

pan

29. April 2017, 20:34

