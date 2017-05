Anfang Mai haben die Gemeinde Grengiols und der Landschaftspark Binntal zu einem runden Tisch eingeladen, um über die Idee eines dezentralen Hotels in Grengiols zu informieren und zu diskutieren. Als erster Schritt dazu wurde am Samstag der Verein «Dorf Grengiols» ins Leben gerufen.

Seit einigen Jahren besteht die Idee eines dezentralen Hotels in Grengiols. Mit dem Projekt «Dorfkernerneuerung» des Landschaftsparks Binntal wurde diese Idee aufgenommen und in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Monika Holzegger, Projektleiterin beim Landschaftspark Binntal, und dem ehemaligen Gemeindepräsidenten Beat Ritz konkretisiert.

Bei einem dezentralen Hotel sind Rezeption, Übernachtung und Verpflegung nicht zentral in einem Haus vereinigt, sondern verteilt auf verschiedene Gebäude im Dorfkern. In Grengiols gibt es mehrere sanierungsbedürftige Altbauwohnungen, die entweder nicht mehr oder nur wenige Tage im Jahr genutzt werden. Im Fokus für ein dezentrales Hotel stehen zurzeit vier Häuser. Damit wären in einem ersten Schritt 20 bis 30 Betten realisierbar. Die Arbeitsgruppe rechnet mit 4 Millionen Franken, die für die Realisierung eines dezentralen Hotels nötig sind.

Es sollen aber nicht nur Gäste angezogen werden, sondern der Dorfkern soll auch für die einheimische Bevölkerung lebendig erhalten und attraktiv gestaltet werden. Als erster Schritt wurde am Samstag dazu der Verein «Dorf Grengiols» gegründet. Es liessen sich 30 Gründungsmitglieder registrieren. Weitere Leute haben ihr Interesse an einer Mitgliedschaft angemeldet. Als Präsident des neuen Vereins wurde Beat Ritz gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Emmanuelle Biderbost, Wolfgang Blume, Cecile Michlig und Roland Schmidt. Vorgesehen ist auch die Gründung einer Stiftung und einer Aktiengesellschaft, um die nötigen finanziellen Mittel zu generieren und die Projekte umzusetzen.

pd/map

21. Mai 2017, 10:15

