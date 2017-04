Präsident Amandus Meichtry tritt zurück

Am Samstag hat in Steg die Vereinsversammlung von Tandem 91 stattgefunden. Präsident Amandus Meichtry konnte rund 50 Mitglieder begrüssen und blickte auf ein äusserst erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Gleichzeitig gab er seinen Rücktritt als Präsident bekannt.

Für den Verein waren die Highlights im Jahr 2016 die 25-Jahr-Feier und der ausgezeichnete Veloverleih: Rund 70 Institutionen aus der ganzen Schweiz nutzten die Spezialvelos von Tandem 91. An insgesamt 7747 Personentagen – also Tage, an denen eine Person ein Spezialvelo benutzte – wurden die Velos verwendet, im Vorjahr waren es noch 6847. Die Zahl der Ausleihen nahm in den vergangenen Jahren stetig zu.

Kassier Urs Huber konnte eine ausgeglichene Rechnung vorweisen. Ältere Velos wurden durch acht neue Modelle ersetzt, was hohe Kosten verursachte. Dank Mitgliederbeiträgen und Spenden konnten diese jedoch gedeckt werden. Präsident Amandus Meichtry bedankte sich bei den anderen Vorstandsmitgliedern und bei allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die der kostenlose Veloverleih nicht möglich wäre.

«Helden des Alltags»

Präsident Amandus Meichtry hat an der Vereinsversammlung seinen Rücktritt bekannt gegeben. Als Mitgründer war er die treibende Kraft, die den Veloverleih und den Verein aufgebaut hat. Er wird weiterhin Velos ausleihen, will jedoch Organisation und Verwaltung abgeben. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Neu tritt Martin Pansch dem Vorstand bei.

Gemeindevertreter und Behindertenverbänden wie Procap und Rollstuhlclub Oberwallis lobten den intensiven Einsatz von Amandus Meichtry für Tandem 91. Viele Behinderte und Betagte können dank diesem schweizweit einzigartigen Veloverleih an Ausflügen teilnehmen, von denen sie sonst ausgeschlossen wären. Medialer Höhepunkt von Meichtrys Einsatz für Mitmenschen war die Nominierung zum «Helden des Alltags» im Jahr 2014.

Als Ziele für das Jahr 2017 will Tandem 91 wie gehabt den Veloverleih während der ganzen Saison auch an Wochenenden mit Ehrenamtlichen betreiben. Für Interessierte findet an jedem ersten Samstag des Monats ab 14.00 Uhr eine kurze Rundfahrt statt, um die Velos auszuprobieren.

