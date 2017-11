Allein die SVP spricht sich gegen eine Totalrevision aus

Totalrevision der Kantonsverfassung. Das Kantonsparlament hat sich in Position gebracht. Foto: Walliser Bote

Der Grosse Rat ist sich einig: Die Kantonsverfassung von 1907 soll totalrevidiert werden. Nur die SVP spricht sich dagegen aus.

Das Kantonsparlament hat sich am Mittwochmorgen deutlich mit 107 Ja- zu 21 Nein-Stimmen für Eintreten auf die Totalrevision der Kantonsverfassung ausgesprochen. Allein beide SVP-Fraktionen sprachen sich gegen eine Gesamterneuerung aus. Die Volkspartei ist der Ansicht, dass punktuelle Teilrevisionen ausreichen würden, um die in die Jahre gekommenen Verfassungsartikel zu ändern.

Knapper dürfte der Entscheid ausfallen, ob man dem Stimmvolk einen ausserparlamentarischer Verfassungsrat zur Durchführung der Reformen empfiehlt oder ob sich der Grosse Rat selbs um die Revision kümmern soll. So sprachen sich beide Fraktionen der Unterwalliser CVP in der Eintretensdebatte gegen einen Verfassungsrat aus. Die Debatte wird am Donnestagmorgen weitergeführt.

Wie auch immer sich der Grosse Rat in diesen Fragen entscheiden wird: Das letzte Wort hat das Walliser Stimmvolk am 4. März.

dab

15. November 2017, 10:31

Artikel teilen