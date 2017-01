Verkauf des Lonza-Standorts Braine-l’Alleud abgeschlossen

Verkauft. Lonza (Bild Werk Visp; Verwaltungsgebäude) hat seinen belgischen Standort in Brain-l’Alleud abgestossen. Foto: foto wb

Lonza hat den Verkauf seines Peptidstandorts in Braine-l’Alleud, (BE) an PolyPeptide Laboratories Holding (PPL) abgeschlossen. Die Anlage mit rund 280 Mitarbeitern diente als Zentrum zur Entwicklung und Produktion von chemischen Peptiden für Lonza. Die Verkaufsabsicht wurde Anfang Dezember 2016 bekanntgegeben.

PolyPeptide Group kündigte an, in den kommenden Monaten im belgischen Werk eine Harmonisierung der Verfahren zu implementieren, um die Konsistenz, Kontinuität und Qualität in der erweiterten Gruppe sicherzustellen. Diese Integration wird erwartungsgemäß für die Kunden nahtlos verlaufen.

Die finanziellen Konditionen der Transaktion würden nicht bekanntgegeben, hält Lonza in einer Medienmitteilung fest. Wie bereits Anfang Dezember angekündigt, habe Lonza eine nicht cash-wirksame Abschreibung von 44 Millionen Franken vorgenommen. Zudem wird Lonza im ersten Halbjahr 2017 einen nicht cash-wirksamen Währungsumrechnungseffekt in Höhe von 29 Millionen Franken verbuchen.

