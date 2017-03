Ferienzeit bringt Staus und Wartezeiten mit sich

In vielen Schweizer Kantonen, in zwei deutschen Bundesländern und einigen Provinzen der Niederlande sind derzeit Ferien. Deshalb ist rund um die grösseren Skigebiete mit regem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auch an den Verladestationen müssen sich Reisende in Geduld üben.

Zehn Schweizer Kantone (BS, BL, FR, GR, NE, NW, OW, SZ, TI und VS), die deutschen Bundesländer Bayern und Saarland sowie die mittleren und südlichen Provinzen der Niederlande freuen sich über die Sportferienzeit. Am Samstag und am Sonntag wird insbesondere auf den Strassen rund um die grösseren Skigebiete reges Verkehrsaufkommen erwartet.

Zu Wartezeiten wird es auch an den Autoverladestationen kommen. Bei der Hinreise ist deshalb an folgenden Verladestationen mit Stau zu rechnen: an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Rückreisende hingegen müssen sich an den Verladestationen an der Furka in Oberwald, am Lötschberg in Goppenstein und am Vereina in Sagliains in Geduld üben. Die längsten Wartezeiten werden sonntagnachmittags bei der Heimreise erwartet.

Ansonsten ist mit dem normalen Einkaufs- und Ausflugsverkehr zu rechnen. Verkehrsüberlastungen sind hauptsächlich auf den Umfahrungen grösserer Städte und bei der Parkplatzsuche anzutreffen.

In Zürich, Bern und Biel ist dieses Wochenende Fastnachtszeit. In den Innenstädten sind wegen der Umzüge viele Strassen gesperrt, grössere Behinderungen werden jedoch nicht erwartet. Es wird empfohlen die öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen.

04. März 2017, 10:05

