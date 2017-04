Verkehrsbehinderungen im Raum Gamsen

Im Abschnitt zwischen dem heutigen Autobahnende bei Grosshüs und dem Gstipftunnel in Gamsen sind ab dieser Woche diverse Bauarbeiten im Gang. Diese werden Auswirkungen auf den Verkehr haben.

Zunächst wird auf der Westseite des Gamsentunnels eine sogenannte Induktionsschlaufe in die Fahrbahn eingebaut. Diese soll künftig dazu dienen, Rückstaus vor dem Bildackerkreisel zu erkennen. Für den Einbau der Schlaufe muss die Röhre des Gamsentunnels in Fahrtrichtung Simplon gesperrt werden. Die Sperrung ist vorgesehen in der Nacht vom 11. auf den 12. April von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Der Verkehr in Richtung Simplon wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Sperrung einzelner Fahrspuren

Im Bereich zwischen dem Bildacker und dem Gstipftunnel sind Arbeiten an einem Glasfaserkabel geplant. Diese finden im Zeitraum zwischen dem 20. und dem 25. April statt. Der Gstipftunnel bleibt während der Arbeiten in beide Richtungen befahrbar. Es muss jedoch an einzelnen Tagen die Normalspur in Fahrtrichtung Simplon abgesperrt werden. Der Verkehr rollt dann auf der Überholspur.

Auf dem Abschnitt zwischen dem heutigen Autobahnende bei Grosshüs und dem Westportal des Gamsentunnels werden in den nächsten Monaten an mehreren Standorten Tragwerke für Signale montiert, welche künftig für die Signalisation des neuen Tunnels Eyholz benötigt werden. Diese Arbeiten werden nicht vom ASTRA, sondern vom Kanton im Rahmen der Netzvollendung ausgeführt. Um den erforderlichen Platz für diese Arbeiten zu schaffen, muss die Normalspur im Bereich zwischen Grosshüs und dem Westportal des Gamsentunnels in beiden Richtungen abgesperrt werden. Der Verkehr rollt dann jeweils auf der Überholspur. Diese Arbeiten beginnen am 18. April und dauern bis etwa Ende Juli.

10. April 2017, 11:42

