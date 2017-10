Feuerwehr befreit Lenker aus Unfallwrack

Bei einem Selbstunfall in Hérémence wurde ein 45-jähriger Automobilist schwer verletzt. Foto: 1815.ch

Am Samstagabend ereignete sich auf der Route du Barrage in Hérémence ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Walliser Automobilist fuhr am Samstagabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Route du Barrage in Hérémence, von der Grande Dixence in Richtung Mâche. Kurz vor der Abzweigung mit der Route de Traverchire verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Der Personenwagen rammte dabei eine Mauer an der rechten Strassenseite, geriet anschliessend von der Fahrbahn, überschlug sich mehrmals und kam schliesslich auf der Route de Traverchire zum Stillstand.

Die aufgebotene Feuerwehr von Hérens-Hérémence musste den schwerverletzten Lenker aus dem Fahrzeugwrack befreien, bevor dieser mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten überflogen wurde.

pd / pan

22. Oktober 2017, 09:45

