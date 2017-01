Kinder überleben Unfall am Forclaz-Pass – Eltern verstorben

Ein schwerer Verkehrsunfall am Forclaz-Pass hat am Samstag zwei Menschenleben gefordert. Foto: Kantonspolizei Wallis

Auf der Forclaz-Passstrasse hat sich am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Autolenker des Personenwagens und dessen Ehefrau verloren dabei ihr Leben, deren beide Kinder überlebten das Unglück schwer verletzt.

Das russische Ehepaar habe sich auf der Durchreise befunden, als der 36-jährige Lenker und dessen 37-jährige Ehefrau mit ihren beiden Kindern in einem Personenwagen auf der Forclaz-Passstrasse in Richtung Martinach fuhren, informiert die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Bei einem verschneiten Ausstellplatz beabsichtigte der Vater anzuhalten. Möglicherweise sei das Fahrzeug in der Folge ins Rutschen geraten und von der Strasse abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrmals worauf es nach rund 225 Meter in abschüssigem Gelände in einer Steingeröllhalde zum Stillstand kam.

Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Nach der ersten ärztlichen Versorgung vor Ort erlag die Beifahrerin ihren schweren Verletzungen im Sittener Spital. Die Kinder, ein 15-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Bub wurden mit einem Helikopter ins Spital von Sitten und im Anschluss ins Berner Inselspital transportiert. Beide Kinder befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr.

pan

08. Januar 2017, 12:13

Artikel teilen