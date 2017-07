Fahrradfahrer nach Kollision mit Fahrzeug schwer verletzt

Auf der Route de Mauvoisin in Le Châble ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Velofahrer. Dabei wurde der Fahrradlenker schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 53-jähriger portugiesischer Fahrzeuglenker ist am Montagnachmittag mit seinem Personenwagen auf der Route de Mauvoisin, von Parreyer in Richtung Villette gefahren, informiert die Walliser Kantonspolizei zum Unfallhergang. Am Orte genannt «St. Marc» sah der Fahrzeuglenker einen in Gegenrichtung verkehrenden schwarzen Pick-Up, welcher einen schwarzen Jeep überholte.

Als der Pick-Up wieder auf seine Fahrbahnseite fuhr, wurde der Lenker des Personenwagens von einem Velofahrer, der direkt hinter dem Pick-Up fuhr überrascht. Dabei kam es zwischen dem Fahrradlenker und dem Personenwagenlenker zu einer Kollision und der Velofahrer stürzte. Schwerverletzt wurde dieser mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten eingeliefert.

Zeugenaufruf

Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, insbesondere die Lenker des Pick-Ups und des schwarzen Jeeps, sind gebeten, sich direkt bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, Tel. 027 326 56 56, zu melden.

pan

04. Juli 2017, 11:02

