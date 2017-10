Autofahrer fliegt aus Haarnadelkurve

Bei einen Unfall auf einer Bergstrasse bei Liddes hat sich Montag ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er kam in einer Kurve von der Strasse ab und kollerte 300 Meter einen Abhang hinunter.

Ein 38-jähriger Schweizer Automobilist fuhr am Montagvormittag mit seinem Personenwagen die Route du Châtelard in Chandonne bei Liddes hoch. In einer linken Haarnadelkurve verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Personenwagen kam dabei von der Strasse ab, überschlug sich mehrmals und kam zirka 300 Meter unterhalb dieser zum Stillstand, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Schwer verletzt wurde das Opfer aus seinem Fahrzeug geborgen und mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten überflogen.

pd / zen

10. Oktober 2017, 16:20

Artikel teilen