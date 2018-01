Auto stürzt 230 Meter ab - 46-jähriger Lenker leblos aufgefunden

Der Verunfallte wurde von den Rettungskräften in der Nähe des Fahrzeugs tot aufgefunden (Symbolbild). Foto: 1815.ch

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Haarnadelkurve auf der Route des Mayens in Richtung La Tzoumaz zu einem Verkehrsunfall. Eine Person kam dabei ums Leben.

Laut Mitteilung der Walliser Kantonspolizei fuhr der 46-jährige Walliser nachts kurz vor 2.00 Uhr mit einem Personenwagen auf der Route des Mayens von Riddes in Richtung La Tzoumaz. In einer rechts verlaufenden Haarnadelkurve sei sein Auto aus noch nicht geklärten Gründen links gegen den Strassenrand geprallt.

Anschliessend ist das Fahrzeug von der Strasse abgekommen und zirka 230 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde der Verunfallte aus dem Fahrzeug geschleudert. Jede Hilfe kam zu spät. Der Mann wurde von den Rettungskräften leblos in der Nähe des Personenwagens aufgefunden.

pd / pmo

27. Januar 2018, 10:08

