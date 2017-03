Verkehrsunfall in Val d'Illiez fordert einen Schwerverletzten

Nach einem Verkehrsunfall in Val d'Illiez musste eine schwerverletzte Person ins Spital nach Lausanne überführt werden (Symbolbild). Foto: 1815.ch

Am frühen Mittwochmorgen hat sich in in der Unterwalliser Gemeinde Val d'Illiez ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Nach Angaben der Walliser Kantonspolizei fuhr eine 30-jährige Französin, begleitet von einem 36-jährigen belgischen Staatsangehörigen, gegen 2.15 Uhr mit ihrem Personenwagen auf der «Route de Fayoz» von Val d'Illiez in Richtung Troistorrents.

Aus noch nicht geklärten Gründen, hat die Lenkerin die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren, welches daraufhin die Leitplanke durchschlug und schliesslich unterhalb der «Route de Bains» zum Stillstand kam.

Der schwerverletzte Beifahrer musste mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins CHUV nach Lausanne transportiert. Die Lenkerin wurde mittels Ambulanz ins Spital von Monthey überführt.

Zur Bergung der beiden verunfallten Personen standen sowohl die Feuerwehr von Val d'Illiez mit zehn Personen als auch eine neunköpfige Rettungskolonne mit einem Hund im Einsatz. Aufgeboten wurden ausserdem die Walliser Kantonspolizei, die Gemeindepolizei von Monthey, eine Ambulanz sowie ein Helikopter der Air-Glaciers.

