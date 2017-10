Fahrzeuglenker und Beifahrer sterben bei Autounfall

Bei Nax hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der zwei Menschenleben forderte. Foto: Walliser Kantonspolizei

In der Nacht auf Donnerstag hat sich unterhalb von Nax ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Die beiden Fahrzeuginsassen haben den Unfall nicht überlebt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Fahrzeuglenker sowie dessen Beifahrer waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Personenwagen auf der Route de Bevioc von Nax in Richtung Itravers unterwegs, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung informiert.

In einer Linkskurve habe der Automobilist vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Herrschaft über das Fahrzeug verloren. Der Personenwagen rammte daraufhin den rechten Strassenrand, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Gegen 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen entdeckte ein vorbeifahrender Automobilist die Unfallstelle und benachrichtigte die Kantonspolizei.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Fahrzeuginsassen feststellen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Walliser mit Wohnsitz in der Region. Der Lenker und sein Beifahrer waren 20 und 27 Jahre alt. Die Strasse zwischen Nax und Daillet ist gesperrt, eine Umleitung ist signalisiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang machen können, sich bei der Einsatzzentrale unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

pd / pan

19. Oktober 2017, 17:18

Artikel teilen