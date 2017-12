Anpassungen im neuen Fahrplan von RegionAlps

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember kommen auf die Nutzer der Verkehrsverbindungen von RegionAlps einige Neuerungen zu. Sowohl im Ober- als auch im Unterwallis wurden Anpassungen im Bahnverkehr vorgenommen.

Ab dem 10. Dezember 2017 werden die Züge von RegionAlps auf der Bahnlinie Martinach – Le Châble –Orsières während den Spitzenzeiten im Halbstundentakt verkehren; sieben Tage die Woche. Die Verbindungen im Bahnhof Martinach sollen es Bahnreisenden auf der Entremont-Linie sodann ermöglichen, Lausanne und Brig in weniger als anderthalb Stunden zu erreichen. Um diesen Service zu gewährleisten, wurde das Team mit zwei Lokführern verstärkt. Der Kanton und RegionAlps erwarten auf der Entremont-Linie in den nächsten zwei Jahren eine Zunahme der Frequenz von rund 10 Prozent.

Die Züge auf der Linie Monthey – St-Gingolph verkehren ab Fahrplanwechsel ganztags im Stundentakt. Ohne Unterbruch von Montag bis Sonntag von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr wird dabei die Strecke zwischen St-Gingolph und St-Maurice befahren. Die Verbindungen in St-Maurice werden mit den SBB-Interregio-Zügen (IR) nach Sitten, nach Brig sowie nach Lausanne und Genf gewährleistet.

Busverbindungen zwischen Raron und St. German

Im Oberwallis werden neue Busverbindungen zwischen St. German und Raron in Betrieb genommen. RegionAlps hat die Buskonzession, welche das Dorf St. German bedient, übernommen. Es ist vorgesehen, dass ein Bus jeweils zwölf Mal pro Tag zwischen St. German und Raron verkehren wird. Am Bahnhof Raron werden Verbindungen an die Regionalzüge nach Visp und Siders angeboten.

Auf der SBB-Linie wird die Fahrzeit zwischen Sitten und Genf um zwölf Minuten verkürzt. Anschliessend werden ab Dezember 2018 die doppelstöckigen Züge auf der Simplonachse verkehren. Zu diesem Zweck wurden mehr als 200 Millionen Franken in die Anhebung der Tunnels und Brücken investiert. Als aktuellste Neuigkeit im trinationalen Verkehr wird Mailand mit Frankfurt via Lötschberg verbunden (nur in Süd-Nord-Richtung), mit Halten in Brig und Visp am frühen Nachmittag.

Mithilfe der Anpassungen will RegionAlps die Anzahl Bahnreisender, die derzeit auf rund neun Millionen pro Jahr bziffert wird, um insgesamt 8 Prozent bis im Jahr 2020 erhöhen. Die Verbesserungen seien auch Teil der kantonalen Mobilitätsstrategie zusammen mit der SBB im Rahmen der vor einem Jahr unterzeichneten «Gesamtperspektive Wallis».

