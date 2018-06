Vermisster Brite nach über dreieinhalb Jahren tot aufgefunden

Im September 2014 ist ein britischer Staatsangehöriger bei der Walliser Kantonspolizei als vermisst gemeldet worden. Im März dieses Jahres sind seine menschlichen Überreste im einem Waldstück ausserhalb von Martinach gefunden worden.

Der 52-jährige Schotte ist im September 2014 per Flugzeug in Genf gelandet. In Martinach, wo er erwartet wurde, kam er nie an. Am 11. März 2018 schliesslich fand ein Spaziergänger in einem Waldstück ausserhalb von Martinach menschliche Überreste. Die formelle Identifikation mittels DNA-Vergleich ergab, dass es sich dabei um den vermissten britischen Staatsangehörigen handelt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei sind gegenwärtig noch am Laufen.

