Vermisster Natischer tot geborgen

Vermisstmeldung | In einem Waldstück zwischen Saas Fee und Saas Grund

Der seit Dezember 2017 vermisste Natischer wurde tot in einem Waldstück gefunden. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Dienstag wurden in einem Waldstück zwischen Saas Fee und Saas Grund menschliche Überreste gefunden.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, ergab die formelle Identifikation, dass es sich dabei um Manuel P. aus Naters handelt. Er galt seit dem 8. Dezember 2017 vermisst. Gemäss Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold wird die Todesursache derzeit noch abgeklärt.

Der 20-jährige Oberwalliser verliess damals am frühen Morgen die Bar «Poison» in Saas-Fee zu Fuss in Richtung Parkhaus. Von da weg fehlte jede Spur.

Sowohl die Kantonspolizei, der Zivilschutz wie auch die Familie des Vermissten starteten weitläufige Suchaktionen. Bei der Suchaktion im Winter vergangenen Jahres kamen Suchhunde, Drohnen und weitere technische Hilfsmittel zum Einsatz. Freunde und Bekannte des jungen Mannes halfen mit Flyern an Bahnhöfen und Facebook-Posts ebenfalls bei der Suche.

pd/noa

16. Mai 2018, 15:56

Artikel teilen