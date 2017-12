Vermisster Unterwalliser vermutlich erfroren

Der am Wochenende als vermisst gemeldete Damien D. aus Vétroz ist vermutlich an Unterkühlung gestorben. Im T-Shirt ist er aus einem Nachtclub geworfen worden. Danach wurde der 24-Jährige nicht mehr lebend gesehen.

Damien D. aus Vétroz ist am 20. Dezember als vermisst gemeldet worden. Sechs Tage später ist er in der Region, in der er zuletzt gesehen wurde, tot aufgefunden worden. Fremdeinwirkung kann laut Mitteilung der Walliser Kantonspolizei ausgeschlossen werden.

Wie «Le Nouvelliste» nun berichtet, hat der 24-Jährige den Abend seines Verschwindens mit Kollegen an einer Weihnachtsparty in einem Nachtclub in Botza in der Gemeinde Vétroz verbracht. Weil er offenbar kein Geld mehr hatte, ist er laut Berichterstattung nach 22 Uhr nur im T-Shirt bekleidet aus dem Club geworfen worden. Ein Verkäufer eines Kebap-Stands gegenüber des Nachtclubs meinte zum «Le Nouvelliste», er habe den jungen Mann an besagtem Abend noch eine Mahlzeit anschreiben lassen, weil er kein Geld dabei hatte.

Am 26. Dezember fanden ihn Spaziergänger tot in einem Obstgarten in der Nähe des Nachtclubs. Vermutlich starb der 24-Jährige an Unterkühlung. «Mit 24 Jahren kann man wegen eines Unfalls sterben, aufgrund einer Krankheit – aber nicht wegen Kälte. Ich kann es nicht akzeptieren», so sein Vater gegenüber «Le Nouvelliste».

28. Dezember 2017, 10:11

