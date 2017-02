Martin Seiler aus Steg wird seit Sonntag vermisst

Seit Sonntagmorgen wird der 28-jährige Martin Seiler aus Steg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach dem Vermissten.

Wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt, verliess der 28-jährige Martin Seiler am 5. Februar gegen 11 Uhr seinen Wohnsitz in Steg, mit der Absicht sich auf eine Tourenwanderung in der Region Ganterwald - Wasenalp zu begeben.

Signalement

Martin Seiler ist 180 cm gross, zirka 70 kg schwer, hat eine schlanke Statur, kurze, hellbraune Haare, braune Augen und trägt einen Dreitage-Bart. Er trug eine orangefarbene Jacke, eine blaue Hose, einen schwarzen Rucksack sowie ein Splitboard bei sich.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Tel.-Nummer 027 326 56 56 zu richten.

06. Februar 2017, 10:53

