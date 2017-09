92-jährige Frau leicht unterkühlt aufgefunden

Vermisstmeldung | Update: Vermisste Lia Blumenthal beim Simploncenter in Glis gefunden

Am Donnerstagnachmittag wurde in Brig-Glis die 92-jährige Lia Blumenthal vermisst. Inzwischen konnte die Frau aufgefunden werden.

Gemäss Angaben der Walliser Kantonspolizei hatte Lia Bluemthal am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr das Altersheim Englisch-Gruss in Glis mit einem Rollator in unbekannte Richtung verlassen.

Inzwischen konnte die Frau in der Holowiestrasse beim Simploncenter in Glis leicht unterkühlt aufgefunden werden.

pd / pan

21. September 2017, 22:43

