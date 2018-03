Verschiedene Oberwalliser Strecken wegen Lawinengefahr gesperrt

Eine Kaltfront hat in der Nacht von Freitag auf Samstag für intensive Niederschläge gesorgt. Verschiedene Strecken im Oberwallis mussten wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Am Karfreitagabend um 20 Uhr wurde der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald und Realp eingestellt. Dies, weil die Strasse zwischen Realp und Hospental wegen Lawinengefahr gesperrt ist. Am selben Abend wurde der Simplonpass für Anhängerzüge und Sattelschlepper geschlossen. Auch die Strasse zwischen Binn und Imfeld bleibt bis auf weiteres gesperrt, wie noch am Freitagabend vermeldet wurde.

Am Samstagmorgen zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Strecke von Zermatt nach Täsch wird am frühen Morgen geschlossen, ebenfalls diejenige von Grengiols nach Viertel, von Bister nach Grengiols sowie zwischen Binn und Ausserbinn. Für Lax-Guldersand wird ein Kettenobligatorium verhängt.

Wie die MGBahn vermeldet, fallen die Züge von Zermatt nach Disentis/Mustér und umgekehrt zwischen Brig Bahnhofplatz und Chur aus. Als Grund wird auch hier Lawinengefahr angegeben. Fahrgästen wird geraten, zwischen Brig und Chur via Zürich zu reisen.

map

31. März 2018, 10:02

Artikel teilen