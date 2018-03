Polizei dementiert Gerüchte um angebliche Kindsentführungen

Laut Polizei ist an den Gerüchten rund um versuchte Kindsentführungen im Mittelwallis nichts dran. Foto: Archivbild Keystone

Seit mehreren Tagen kursieren auf den sozialen Netzwerken sowie in der Öffentlichkeit im Mittelwallis Gerüchte um mehrere versuchte Kindsentführungen. Die Walliser Kantonspolizei gibt Entwarnung.

Mehrere Meldungen über versuchte Kindsentführungen im Mittelwallis hätten in den vergangenen Tagen sowohl auf den sozialen Medien als auch in der Öffentlichkeit die Runde gemacht.

In einer Mitteilung stellt die Walliser Kantonspolizei nun klar, dass es weder in den letzten Monaten noch in den letzten Wochen zu derartigen Ereignissen gekommen sei. Es gab keinerlei solche Vorfälle und es gibt keine Hinweise auf Versuche von Kindsentführungen, hält die Polizei fest.

Eingegangene Meldungen über suspektes Verhalten von Personen seien umgehend abgeklärt worden.

pd / pan

18. März 2018, 17:02

