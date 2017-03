Martin Anthamatten mit Top-Ten-Resultat

Am Mittwoch kannte die Wettkampfstrecke an der Skitourenrenn-WM in Alpago-Piancavallo nur eine Richtung: nach oben. Foto: zvg

Das SAC Swiss Team ist an der Skitourenrenn-WM in Alpago-Piancavallo weiter auf Erfolgskurs. Im Vertical von heute Mittwoch lief Werner Marti bei den Elite Herren auf Platz 3, Rémi Bonnet sicherte sich Gold in der Kategorie Espoirs.

Am Mittwoch kannte die Wettkampfstrecke an der Skitourenrenn-WM in Alpago-Piancavallo nur eine Richtung: nach oben. Nach dem Verticalrennen, bei dem es immer nur einen einzelnen Aufstieg gibt, kamen für die Schweizer Delegation zu den bereits zwölf gewonnenen Medaillen fünf weitere hinzu.



Bronze für Werner Marti, Rémi Bonnet mit WM-Gold in der Kategorie Espoirs

Mit grossen Erwartungen ins Rennen gestartet war Werner Marti (Grindelwald BE), der im Januar 2017 in Font Blanca (AND) seinen ersten Weltcuptitel im Vertical gewonnen hatte. Der Berner Oberländer lief von Beginn weg mit Damiano Lenzi (ITA) und dem späteren Gewinner Kilian Jornet Burgada (ESP) vorne mit. Am Schluss reichte es für den starken dritten Platz.



Martin Anthamatten (Zermatt ) und Rémi Bonnet (Charmey FR) realisierten mit den Plätzen 5 und 6 zwei weitere Top Ten-Resultate. Für Bonnet, der mit seinen 21 Jahren parallel zur Elite auch in der Anschlusskategorie Espoirs läuft, bedeutete der sechste Platz bei der Elite gleichzeitig den WM-Titel in der Kategorie Espoirs. Mit einem Vorsprung von acht Sekunden gewann der Fribourger souverän Gold. Hinter ihm platzierten sich Federico Nicolini (ITA) und Manuel Seibald (AUT).



Knapp am Podest vorbei lief Maude Mathys (Ollon VD). Lange Zeit war die Waadtländerin auf Podestkurs, wurde während der letzten Rennminuten aber noch auf Platz 4 verdrängt. Gleich hinter ihr überquerte ihre Teamkollegin Jennifer Fiechter (Leysin VD) die Zielline. Ebenfalls in die Top Ten lief die Oberwalliserin Victoria Kreuzer (Fiesch VS). Sie belegte den 9. Schlussrang. Der Sieg ging an die Österreicherin Andrea Mayr. Bei den Espoirs Damen sorgte Marianne Fatton (Dombresson NE) mit Platz 6 für das beste Schweizer Resultat.



Schweizer Kadetten brillieren erneut

Wie bereits im Einzelrennen begeisterten Léo Besson (Fontenelle VS) und Aurélien Gay-Farquet (Levron VS) mit einem Doppelsieg bei den Kadetten. Der Italiener Matteo Sostizzo komplettierte das Podest. Caroline Ulrich (La-Tour-de-Peilz VD) feierte mit Platz 3 bei den Kadettinnen wie Aurélien Gay-Farquet ihre dritte WM-Medaille.

pd / zen

01. März 2017, 18:59

