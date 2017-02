Verwaltungsbeschwerde gegen die Gemeinde Bellwald

Ein Teil der Mehreinnahmen durch die höheren Taxen soll im Goms in eine Gästekarte fliessen. Foto: zvg

Die Gemeinde Bellwald hat eine einsprache eines Mitglieds der IGZW Goms abgewiesen. Nun unternimmt die IG weitere Schritte.

Der Gemeinderat von Bellwald hat am 16. Januar 2017 die Einsprache eines Mitglieds der IGZW Goms gegen die Rechnungsstellung (Rechtsanwendung), basierend auf dem neuen Kurtaxenreglement, in allen Punkten abgewiesen. Ein Zweitwohnungsbesitzer hat fristgerecht mit dem Rechtsanwalt der IGZW Goms am 15. Februar 2017 eine Verwaltungsbeschwerde beim Staatsrat des Kantons Wallis eingereicht.

Die Einsprechenden wie auch die IGZW Goms sind der Meinung, dass für die seit dem 1. November 2016 erhobenen Kurtaxen die rechtlichen Grundlagen fehlen. Die Einsprechenden und die IGZW Goms sind gewillt, den Rechtsweg durch alle Instanzen weiter zu verfolgen.

pd/noa

21. Februar 2017, 08:26

