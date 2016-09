Veteranentagung in Ergisch

Der Tambouren- und Pfeiferverein «Agressa» aus Ergisch empfing am Sonntag die Ahnenmusikveteranen des Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverbandes OWTPV.

Bei der Fahnenübergabe auf dem Dorfplatz übernahm Heinz Locher vom TPV Ergisch vom letztjährigen Bannerherrn Peter Imstepf vom TPV Niedergesteln die Veteranenfahne. Nach den Begrüssungsreden durch die Vereinspräsidentin Marie-Claire Andres und den Gemeindepräsidenten Gerhard Eggs fanden sich die altgedienten Tambouren und Pfeifer schliesslich zur ordentlichen Generalversammlung im Gemeindehaus ein.

Veteranenobmann Fridolin Imboden leitete die Versammlung. Er konnte unter anderen die Vertreter der Schweizerischen Vereinigung Erich Püro und Andreas Friedli, den Ehrenobmann VV Anton Noti aus Stalden, den OWTPV-Ehrenpräsidenten Bernhard Clemenz aus Stalden, den OWTPV-Verbandsfähnrich Sigi Zurbriggen aus Saas-Grund, OK-Präsident des Oberwalliser Festes in Ergisch Beat Lang und die Neu- und Ehrenveteranen willkommen heissen.

In seinem Jahresbericht streifte Imboden die wichtigsten Stationen der Vereinigungs-Tätigkeiten mit der Tagung in Niedergesteln, der DV und dem Oberwalliser Fest 2016 in Saas-Grund mit Veteranenehrung und die Schweizerische VV-Versammlung in Naters. Erich Pürro, der oberste Veteran der Schweiz machte in seiner Ansprache Werbung für die kommende schweizerische VV-Tagung in Basel und das Eidgenössische Tambouren- und Pfeiferfest 2018 in Bulle (FR).

Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Paul Jerjen von der Sektion Rhone und Marcel Escher aus Brig-Glis gaben ihren Rücktritt bekannt. Anneliese Burgener-Gischig von der Sektion Rhone und Gabi Bodenmann vom TPV Visp wurden als erste Frauen ins Gremium gewählt. Dem ältesten anwesenden Veteran Hans Gattlen aus Bürchen (Jahrgang 1930) wurde eine Ehrenurkunde überreicht.

12. September 2016, 11:01

