Die Lonza Werke in Visp sollen in den Jahren 2012 bis 2017 Gewässer mit dem potenziell krebserregenden Stoff Dioxan verunreinigt haben. Am Prozess vor dem Bezirksgericht Visp wurden die Vorwürfe von Lonza zurückgewiesen. Im Video bezieht Standortleiter Jörg Solèr Stellung.

21. Juni 2018, 16:40

