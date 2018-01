Viel Schnee in Regionen über 1500 Meter

Am Montag kündigt sich in den höheren Regionen erneut eine grosse Menge Schnee an. Während sich im Simplongebiet mindestens 80 cm Neuschnee ankündigt, wird es in den Tälern ordentlich regnen.

Eine Südoststaulage sorgt am Montagmorgen für viel Neuschnee in der Simplonregion und bringt einen stürmischen Wind in den Bergen und im Rhonetal ein böiger Südföhn.

In der Nacht auf Montag intensivierten sich die Niederschläge und tagsüber sind sie besonders am Oberwalliser Alpenhauptkamm anhaltend und ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 bis 1800 m.

Von Sonntagabend bis Montagabend gibt es oberhalb von rund 2000 m viel Neuschnee, wie das SLF festhält. Im Oberwalliser Alpenhauptkamm vom Monte Rosa Gebiet bis ins Binntal werden 50 bis 80 cm Neuschnee erwartet. Im übrigen Alpenhauptkamm vom Grossen St. Bernhard bis ins Gotthardgebiet und in den unteren Vispertälern 20 bis 40 cm. Das Aletschgebiet, das nördliche Goms und im zentralen Wallis rechnet das SLF mit kleineren Mengen Schnee.

Lawinengefahr der Stufe 4

Laut der aktuellsten Lawinenkarte des SLF herrscht im Simplongebiet und den Vispertälern eine grosse Lawinengefahr. In den retlichen Walliser Regionen beträgt die Gefahrenstufe weiterhin «erheblich». Die Lawinengefahr kann in weiteren Gebieten des Südens noch auf «Gross» ansteigen.

Mit Neuschnee und starkem Wind sind mittlere und mehrfach grosse spontane trockene Lawinen zu erwarten. Die Lawinen können in den typischen Lawinenzügen bis in die Täler vorstossen. Exponierte Gebäude und exponierte Verkehrswege seien gefährdet. Für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich.

08. Januar 2018, 10:11

