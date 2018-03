Viel Schnee, viele Wintersportler und stabile Aussichten

Ein weisser Winter, Neuigkeiten im Rahmen der Skipassangebote sowie jährlichen Verbesserung der Infrastrukturen haben wesentlich dazu beigetragen, die Schneesportler vermehrt auf die Pisten zu bringen.

Der Schneemangel der letzten Jahre führte jeweils zu einem schwierigen Saisonstart. Dank der ergiebigen Schneefälle im Winter 2017 konnten alle Schneesportgebiete unserer Mitglieder pünktlich zum Weihnachtsgeschäft geöffnet werden.

Aufgrund des Sturms Eleanor sowie der wechselhaften Wetterbedingungen, namentlich während den Wochenenden, mussten die meisten Bergbahnen ihre Erwartungen nach unten korrigieren, heisst es in einer Mitteilung der Walliser Bergbahnen (WBB). Bei gewissen Bahnen blieb der Betrieb zum Teil bis zu 13 Tagen geschlossen, was sich unweigerlich auf die Einnahmen auswirkte.

Das Vorjahrergebnis konnte in der Vergleichsperiode verbessert werden. Per 15. März nahmen demnach die Erstzutritte (Skierdays) um 3.3 Prozent zu. Es muss aber erwähnt werden, dass der Winter 2016/17 als relativ schwacher Winter gegolten hat. Berno Stoffel, Präsident der WBB, meint hierzu: «Mit den frühen Ostern und den sehr guten Schneebedingungen sind die Bergbahnen gut aufgestellt, um die Saison gut abzuschliessen. Die Gäste haben von diversen preisgünstigen Skipassangeboten profitiert. Die finanziellen Auswirkungen dieser Massnahmen auf die Bergbahnen lassen sich in ihrer Tragweite aber erst nach Saisonabschluss beurteilen».

pd/noa

26. März 2018, 13:46

