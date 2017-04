«Lalas» ist Tagessiegerin bei den schwersten Rindern

Bei schönem Aprilwetter waren die Ränge in der Goler-Arena schon am Montagmorgen gut gefüllt. Foto: 1815.ch

Wie jedes Jahr wurde die Goler-Arena in Raron am Montagmorgen wiederum zum Schauplatz spannender Kampfszenen. Für den Vifra-Ringkuhkampf 2017 wurden rund 200 Tiere angemeldet. Bei den schwersten Rindern (Rinder A 629 - 537 kg) hat «Lalas» aus der Stallung Borra Claudio und Schild aus Grindelwald gewonnen.

Das Vifra-Stechfest am Ostermontag stellt jeweils den letzten Qualifikationskampf der Oberwalliser Ringkuhkampf-Saison für das Nationale Finale der Eringer Rasse im welschen Aproz dar, welches heuer am 6. und 7. Mai ausgetragen wird.

Organisiert wird der Anlass in diesem Jahr von der Eringer-Viehzuchtgenosschenschaft «Inneres Nikolaital» zu denen die Gebiete der Gemeinden St. Niklaus, Grächen, Randa, Täsch und Zermatt gehören.

Mehrheitlich stammen die rund 200 angemeldeten Ringkühe für das diesjährige Vifra-Stechfest aus dem Oberwallis. Auf der Teilnehmerliste lassen sich aber auch einige Züchter aus dem Unterwallis sowie aus der Deutschschweiz finden.

Gekämpft wird in den Kategorien «Rinder» sowie in den Kategorien «Erstmelken» und «Zweitmelken». Dass sich heuer bei den Rindern nicht weniger als 115 Tiere in drei verschiedenen Gewichtsklassen im Ring gegenüberstehen, ist mit dem Wegfall einer regionalen Ausscheidung im Unterwallis zu erklären.

Um gleichwohl eine ausreichende Anzahl Tiere in der Kategorie «Rinder» am Nationalen in Aproz sicherzustellen, haben die Organisatoren rund um OK-Präsident Edi Brantschen entsprechend mehr Tiere zugelassen.

Um 9 Uhr am Montagmorgen wurde mit den Ausscheidungskämpfen gestartet. Nachdem im Verlauf des Morgens in den Kategorien «Erstmelken» als auch in den zwei schwereren Gewichtsklassen der Kategorie «Rinder» die Ausscheidungskämpfe durchgeführt werden konnten, folgten nach einer Mittagspause um 13 Uhr weitere Qualifikationen bei den leichtesten Rindern (Rinder C) und den «Zweitmelken». Gegen 15.30 Uhr starteten schliesslich die Finaldurchgänge mit den schwerstern Rindern (Rinder A). Kurz nach 16 Uhr wurden die Rinder in der Gewichtsklasse B in die Arena geführt.

Rangliste

Kategorie Rinder B (535 - 494 kg)

1. «Toscana», Fux Wendelin Jenny und Wyer, Eggerberg

1. «Schakira», Gruber Diego, St. Niklaus

1. «Ladina», Stallung Passeraub, Getwing

1. «Pistache», Zuber Santina, Geri und Adrian, Törbel

5. «Feroce», Anthamatten Johann, Saas-Almagell

6. «Santina», Anthamatten – Williner, Mattsand

7. «Provence», Eringerstallung Franzen, Bettmeralp

Kategorie Rinder A (629 - 537 kg)

1. «Lalas», Borra Claudio und Schild, Grindelwald

2. «Bataile», Fux Angelo und Gian, Eggerberg

3. «Valea», Borra Claudio und Schild, Grindelwald

4. «Jamaica», Andenmatten Erich und Iwan, Saas-Grund

5. «Bataille», Rausis Christophe und Vanessa, Ayer

6. «Roxana», Familie Eyer, Ried-Brig

7. «Turbo», Venetz Jennifer und Sarah, Gamsen

17. April 2017, 16:27

