Visp erwachte am Morgen bei -7.2 Grad

Die Schweiz ist am Donnerstag verbreitet mit eisigen Temperaturen von im Flachland zwischen -8 und -3 Grad gestartet. Nach etwas Schnee in der Nacht auf Freitag meldet sich auf das Wochenende hin zumindest vorübergehend der Frühling zurück.

Das Erwachen am Donnerstagmorgen war eisig, an den Autos entsprechend Scheibenkratzen angesagt. Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, wurden im Flachland verbreitet zwischen -8 und -3 Grad gemessen. In Visp zeigte der Thermostat -7.2 Grad an.

Rekordwerte für März wurden keine unterboten, nach Frühlingsbeginn sind die Temperaturen aber schon aussergewöhnlich tief. In Andermatt war es in der zweiten Märzhälfte sogar seit Messbeginn noch nie so kalt wie in der vergangenen Nacht mit -24.6 Grad. In Ulrichen herrschten ebenso bissige -17.2 Grad.

In der Nacht auf Freitag muss verbreitet mit wenig Schnee gerechnet werden. Nach einer nur scheuen Wetterbesserung am Freitag scheint dann am Samstag bei 10 bis 12 Grad meist die Sonne.

22. März 2018, 09:11

