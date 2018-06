Visp-Eyholz überraschend an der Spitze

Die acht KK-Schützen von Visp-Eyholz I stehen an der Spitze der 2. Liga der Gruppe 6. Das bisher ungeschlagene Savièse 1 kassierte eine Niederlage gegen Calibre Flendruz, wodurch das Visper Oktett – auch dank eines Sieges (1553:1543) gegen Plaffeien – es nun in der Hand hat, aufzusteigen.

Die Tabellenspitze besteht aus drei Teams mit je sechs Punkten: Visp-Eyholz mit den Gebrüdern Manuel und Fernando Jeitziner, Sandra Mazotti-Dahinden, Nadine Henzen-Locher, Roland Lengen, Peter Furrer, Pius Ebener und Enrico Stoffel (6212 Punkte) vor Savièse (6178 Punkte) und Châble-Croix (6134 Punkte). Unnergoms I verlor gegen die Châblaisans (1536-1539) und belegt den 7. Rang.

1. Liga

Briglina I siegte gegen die Tessiner aus Iseo Cimo (1554-1546) und lauert auf Platz 3 hinter Plaffeien I und Arquebuse Genf I.

2. Liga: Gruppe 1

Der 2. Gruppe von Briglina läuft es gar nicht: Niederlage gegen Courcelon (1528:1555) und rote Laterne.

3. Liga

In der Gruppe 8 kam Staldenried zu seinem ersten Saisonsieg gegen Sion (1538:1526). Zermatt war um einen Punkt besser als Palézieux (1524:1523) und liegt mit Kerzers und Fribourg II an der Tabellenspitze. Gar nicht läuft es der zweiten Mannschaft von Visp-Eyholz, die 1520:1528 gegen Fribourg II verlor und auf Rang 8 liegt.

In der Gruppe 10 marschiert die SG Glis durch und siegte auch im vierten Match gegen Winterthur II (1534:1526). Wenn die Gliser gegen die Schützen von Vaduz gewinnen, sind sie schon mit einem Bein in der 2. Liga.

Gruppe 16: Mischabel I bezwang Baarerburg 1538:1526 und liegt wie Leukergrund im Mittelfeld. Leukergrunds 1508 Zähler waren gegen die 1534 Punkte von Zug zu wenig für einen Punktezuwachs.

4. Liga

KK Bürchen siegte haushoch gegen Sportif Genève (1510:1472) und liegt auf Rang 2. Savièse liegt nach einem Sieg gegen Courlevon IV im Mittelfeld. In der Gruppe 13 wird Aigle II immer noch vermisst, was Reckingen einen Sieg am grünen Tisch eintrug (1468:0). Briglina III gewann knapp gegen Tumig Herbriggen (1508:1504) und kann vom Aufstieg träumen, so wie Glis II, das ein Pflichtprogramm ohne Gegner absolvierte. Die Belohnung: 2 Punkte und Rang 2. Unnergoms II zog gegen Port-Valais den Kürzeren: 1482:1501.

In der Gruppe 15 verloren sowohl St. Léonard wie auch Mischabel-Matterhorn II mit fast dem gleichen Resultat. Nach der 5. Runde (bis 24. Juni) geht es sodann auch für die KK-Schützen in die Sommerpause.

Beste Einzelresultate

Elite/Veteranen

199 Ivo Abgottspon (Mischabel)

198 Manuel Jeitziner, Sandra Mazotti-Dahinden (Visp-Eyholz); André Gasser (Briglina)

197 German Rittiner (Briglina)

196 Romeo Zentriegen (SG Glis); Fernando Jeitziner (Visp-Eyholz)

195 Nadine Henzen-Locher (Visp-Eyholz); Lothar Zurbriggen, Roland Schnidrig (Mischabel); Christian Lehner (KK Bürchen); Michael Lengen (Herbriggen); Kevin Zurbriggen (FS Staldenried); Herbert Blatter, Martin Imhof (Briglina)

Junioren

196 Lucil Schnyder (Briglina); Enrico Stoffel (Visp-Eyholz)

195 Jonas Schaller (Briglina)

192 Fabian Ruppen, Bryan Williner (Mischabel)

pd / pan

21. Juni 2018, 10:00

