Visp - St. Niklaus wegen Steinschlag unterbrochen

Wie die Matterhorn Gotthard Bahn am Sonntagnachmittag vermeldet, ist die Strecke zwischen Visp und St. Niklaus unterbrochen.

Der Grund für die Störung, die um 14.50 Uhr kommuniziert wurde, ist ein Steinschlag. Dieser ereignete sich bei Kippelwald, knapp unterhalb von St. Niklaus, wie Jan Bärwalde, Mediensprecher der MGB, erklärt. «Am Trassee sind nur geringe Schäden entstanden. Allerdings ist eine Fahrleitung in Mitleidenschaft gezogen worden.» Man sei derzeit mit der Räumung der Gleise beschäftigt. Die Dauer des Unterbruchs ist im Moment nicht bekannt. Nach Bärwaldes Einschätzung wird die Strecke sicher den ganzen Tag über geschlossen bleiben. Es verkehren Bahnersatzbusse.

In Richtung Goms hingegen verkehren die Züge der MGB wieder nach Fahrplan. Durch einen Erdrutsch am späten Donnerstagabend ist das Bahntrassee zwischen Betten Talstation und Guldersand verschüttet worden. Die Instandsetzungsarbeiten konnten früher als geplant bereits am Sonntagnachmittag abgeschlossen werden. Die Strecke ist wieder befahrbar.

04. Februar 2018, 15:01

