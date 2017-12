Visp Tourismus verhilft dem Runden ins Eckige

Schnell an die Bergdorf-EM via A9. Fabian Furrer, Verein Bergdorf-EM, Niklaus Furger, Gemeindepräsident Visp und Martin Hutter beim Fussballspiel vor dem Tunnel Eyholz A9. Foto: zvg

Die vierte Bergdorf-Europameisterschaft im Fussball wird vom 12. bis 14. Juni 2020 in der Schweiz, und zwar in Gspon auf ca. 2000 Metern Höhe stattfinden. Deshalb wurden Ferien-Regionen im Oberwallis rund um den Fussballwettbewerb als dauerhafte Partner gewonnen.

Im Sinne einer Initiative, die völkerverbindende Idee des Bergfussballs in unserer Region zu stärken, werden Jahr für Jahr Gäste und Medienvertreter aus ganz Europa an der Bergdorf-EM begrüsst. Mit den Oberwalliser Fan-Regionen «​Rund um Gspon» werde den Ferienregionen eine attraktive und spannende Netzwerk-Plattform geboten, heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

Mélanie Biehl, Geschäftsführerin von Visp Tourismus: ​«Unsere Region profitiert von einer einmaligen Lage und ist Ausgangspunkt zu den Oberwalliser Feriendestinationen. Wir freuen uns sehr, als Fan-Region in der Partnerschaft mit der Bergdorf-EM vermehrt Gäste, Partner und Medien aus den Teilnehmerländern begrüssen und beherbergen zu dürfen, damit diese echte Walliser Gastfreundschaft erleben.»

Gleichzeitig will die Bergdorf-EM mit den Partnerregionen die Aufmerksamkeit auf den schützenswerten Alpenraum und dessen Bevölkerung lenken, die sich seit jeher täglich in einem anspruchsvollen Umfeld behaupten muss.

pd/noa

13. Dezember 2017, 15:09

Artikel teilen