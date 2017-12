Visper Innenstadt in neuem Glanz

Blick in die obere Bahnhofstrasse: Auch ohne Sterne lässt sich Weihnachtsstimmung ins Dorfbild zaubern. Foto: Walliser Bote

Die Lonzastadt hat sich ein neues weihnachtliches Gewand verpasst. Über der Kantons- und Bahnhofsstrasse sowie über dem Brückenweg baumeln die neuen Lichterketten des «Kronux».

Eine Adhoc-Kommission hatte sich mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung auseinandergesetzt und sich für die Variante «Kronux» entschieden. Diese überzeuge durch ihre schlichten Lichterketten und die glitzernden Sterne. Die Gesamtkosten für die neue Beleuchtung belaufen sich laut Gemeinderätin Stefanie Zimmermann auf 310000 Franken, wovon 220000 Franken für die eigentlichen «Leuchtmittel» aufgewendet wurden.

Zur Optimierung der Sicherheit und zur effizienteren künftigen Montage der Lichtkörper wurden an den Kandelabern und an den Strassenlampen fixe Steckdosen installiert. «Dank diesen Steckdosen wird es künftig eine Zeitersparnis bei der Montage geben», sagt Zimmermann. Sie hat am Freitagabend im Beisein von Gemeindepräsident Niklaus Furger und den Verantwortlichen des Projekts die Installation vorgestellt.

01. Dezember 2017, 19:19

