Visper Landbrücke soll rückgebaut werden

Visp. Praktisch zeitgleich mit der Wiedereröffnung des Vispertaltunnels am 11. April informiert die Gemeinde Visp, dass sie eine Redimensionierung der viel befahrenen Landbrücke plant. Erste Verkehrstests sollen heute Samstag durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer müssen mit Stau rechnen.

Auf Anfrage des «Walliser Boten» bestätigt der Visper Gemeindepräsident Niklaus Furger die derzeit im Lonzastädtchen kursierenden Gerüchte rund um einen erneuten Umbau der Landbrücke. «Der Gemeinderat hat am vergangenen Montag die Bildung einer Projektgruppe abgesegnet. Ziel ist es nun, mögliche Umbauvarianten zu skizzieren und ein provisorisches Kostendach festzulegen. Ab sofort soll zudem eine detaillierte Verkehrsanalyse weitere Rückschlüsse ermöglichen», so Furger. Neben Behördenvertretern der Gemeinde und des Kantons werden für die Studie auch Architektur- und Ingenieurbüros aus der Region beigezogen.

Auf die Frage, weshalb die Gemeinde Visp kurz nach dem letzten Umbau bereits wieder eine Umgestaltung der Brücke ins Auge fassen will, lässt sich Furger im Gespräch nicht in die Karten blicken. Erst im August 2014 ist die neue 8,7 Millionen Franken teure Brücke eingeweiht worden. «Noch sind die Planungsarbeiten zu wenig fortgeschritten, um nähere Details zum Projekt nennen zu können», beteuert er. Furger erklärt jedoch, dass der Gemeinderat die baldige Eröffnung des Autobahntunnels Eyholz zum Anlass nehmen wolle, die Verkehrssituation in Visp mit baulichen Massnahmen zu beruhigen. «Gleichzeitig planen wir, dem westlichen Eingang von Visp zusätzliche Attraktivität zu verleihen.» Laut Gemeinde soll das touristische Potenzial gezielter ausgeschöpft werden.

Überdachte Variante als Favorit

Der Gemeindepräsident lässt bereits durchblicken, dass im Rat eine Nachbildung der früheren überdachten Landbrücke favorisiert werde. Zuletzt erhobene Verkehrsdaten in Zusammenhang mit der Schliessung des Vispertaltunnels und der neu geschaffenen Entlastungsstrasse über Lalden stimmen ihn zuversichtlich. «Spätestens mit der Fertigstellung des Autobahntunnels Eyholz könnte eine einspurige Brücke im Bereich des Möglichen liegen. Allenfalls im Zusammenspiel mit einem neuen Ampelkonzept.» Gemeinsam mit dem Kanton will die Gemeinde deshalb noch vor Eröffnung des Vispertaltunnels einen Stresstest durchführen. Heute Samstag soll die Brücke zwischen 10.30 und 13.00 Uhr nur einspurig befahrbar sein – die Ampelanlage bei der alten Migros wird kurzzeitig wieder in Betrieb genommen. Furger hofft auf Verständnis seitens der Automobilisten.

Giuseppe Curcio, Präsident des Oberwalliser Heimatschutzes, zeigte sich am Freitag in einer ersten Reaktion überrascht über die neuen Pläne der Gemeinde. Dass man sich an der alten Landbrücke orientieren will, freut ihn allerdings. «Persönlich würde ich ein solches Projekt sehr begrüssen. Beim Original handelte es sich um einen sehr hochwertigen Holzbau.» Als Besonderheit hebt er die zweiteilige Dachkonstruktion mit Seitenschutz hervor, welche die tragenden Elemente vor der Witterung schützen sollte und, wie er betont, nicht nur als Schattengang für Spaziergänger diente. Eine solche Brücke berge die Möglichkeit, den alten Dorfteil jenseits der Vispa wieder näher ans Zentrum zu rücken. «Auch touristisch ist einiges Potenzial vorhanden», ist er überzeugt. Schliesslich handle es sich um eine Art Kopie der Luzerner Kapellbrücke, die als Touristenmagnet weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sei.

01. April 2017, 08:00

