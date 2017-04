Visper Robinson-Spielplatz muss saniert werden

Die Bodenschichten des Robinson-Spielplatzes an der Wichelgasse in Visp sind mit Quecksilber belastet und deshalb sanierungsbedürftig. Foto: Keystone

Da in den Bodenschichten der Parzelle des Robinson-Spielplatzes an der Wichelgasse in Visp Quecksilber festgestellt wurde, muss das Terrain nun saniert werden. Die Arbeiten dazu sollen rund zwei Wochen andauern.

Gemäss Angaben der Gemeinde Visp, ist im Rahmen einer technischen Untersuchung festgestellt worden, dass die Parzelle des Robinson-Spielplatzes an der Wichelgasse in den oberen 20 cm mit 0.9 Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Erde (mg Hg/kg) leicht belastet ist. Eine Gefahr für spielende Kinder stelle eine derart geringe Belastung nicht dar, informiert die Gemeinde in einer Mitteilung weiter.

Die darunter liegende Bodenschicht (20 bis 40 cm) sei hingegen mit 3,3 mg Hg/kg belastet und somit sanierungsbedürftig. Laut der Gemeinde Visp sehen die entsprechenden Sanierungsmassnahmen zum Schutz des Bodens vor, dass in Siedlungsgebieten sämtliches belastetes Erdreich mit mehr als 2 mg Hg/kg bis auf eine Tiefe von 2 Meter entfernt werden muss.

Da nach Abschluss der beiden Pilotsanierungen die Sanierungsarbeiten der öffentlichen Flächen im Siedlungsgebiet Priorität haben, lässt die Gemeinde Visp die Sanierung des Spielplatzes im Vorfrühling ausführen, sodass der Spielplatz den Kindern im Sommer wieder zur Verfügung steht.

Die Sanierungsarbeiten beginnen am Donnerstag und dauern voraussichtlich zwei Wochen.

04. April 2017

