Vispertaltunnel öffnet vor Ostern

Pünktlich zum grossen Reiseverkehr an Ostern wird der Vispertaltunnel für den Verkehr freigegeben. Am 11. April ab 15.00 Uhr rollen die Fahrzeuge wieder durch die Röhre.

Die Abnahme der Bauarbeiten habe am Dienstag stattgefunden, erklärt Martin Hutter, Chef des Amts für Nationalstrassenbau (ANSB), erfreut. Auf den Tag genau 18 Monate nach der Schliessung des Tunnels. «Bis zur Wiederinbetriebnahme des Vispertaltunnels werden in den nächsten Wochen nun noch die Fertigstellungsarbeiten im Bereich des Portals Schwarzer Graben und die letzten Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung ausgeführt.» Die Arbeiten seien ohne Zwischenfälle und im Terminplan erfolgt, was keine Selbstverständlichkeit sei, betont er. Hutter hebt dabei auch die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten hervor.

Seit Aufnahme der Arbeiten Ende September 2015 waren insgesamt bis zu 20 Firmen involviert. «Dabei reichte das Auftragsvolumen von einigen tausend Franken bis zu mehreren Millionen Franken. Den Hauptanteil hatte das Baulos für die Verzweigung III mit der ARGE Frutiger Interalp.» Rund 80 Prozent der bis dato investierten 17 Millionen Franken entfielen auf dieses Baulos. Dabei konnte der Kostenrahmen gemäss Hutter wie geplant eingehalten werden. «Es kam jedoch bei einzelnen Objekten zu Mehr- beziehungsweise Minderleistungen. Insgesamt haben sich diese aber die Waage gehalten», so der A9-Chef.

Die Wiedereröffnung des Vispertaltunnels ist für Dienstag, den 11. April um 15.00 Uhr geplant. Es sei keine grosse Eröffnungsfeier vorgesehen. Laut Hutter soll der Anlass in kleinem Rahmen gefeiert werden.

