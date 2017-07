Videobilder sollen Klarheit bringen

Die Kollision eines zu hohen Fahrzeugteils eines Lastwagen mit einer Kabelbrücke an der Tunneldecke am Südportal führte am Mittwochmorgen zu einer sechsstündigen Sperrung des Tunnels. Foto: RZ

Ein zu hoher Lastwagen beschädigte am Mittwochmorgen am Südportal des Vispertaltunnels eine Kabelbrücke an der Tunneldecke. Er musste in der Folge für sechs Stunden gesperrt werden. Noch ist unklar, wer den Schaden verursacht hat.

Um 6.45 Uhr am Mittwochmorgen passierte ein Lastwagen das Südportal des Vispertaltunnels in Richtung Stalden. Ein Fahrzeugteil überschritt dabei die Maximalhöhe von 4,50 Meter, sodass eine Kabelbrücke in einer Höhe von 4,50 Meter Höhe von der Tunneldecke aus der Halterung gerissen wurde. Die Kabel blieben dabei unbeschädigt. Der Lenker des Lastwagens fuhr in der Folge weiter, ohne den angerichteten Schaden zu melden.

Laut Angaben des zuständigen Strassenmeisters Martin Sarbach passierte kurz darauf ein weiterer Lastwagen das Südportal in Richtung Stalden. Die herunterbaumelnde Kabelbrücke riss dessen Rundumlampen von der Fahrerkabine. Der Fahrer des Lastwagens meldete daraufhin die Gefahr, die für Lastwagen und Busse bestand, dem Strassendienst. «Der Tunnel musste in der Folge sofort für sechs Stunden gesperrt werden, um den angerichteten Schaden zu beheben. Wir hatten Glück im Unglück», sagt Sarbach.

Noch hat sich der Fahrer des Lastwagens, der den Schaden angerichtet hat, nicht gemeldet. «Nun soll eine Auswertung der Bilder der Videoüberwachungskameras des Vispertaltunnels Klarheit bringen, unter welchen Umständen es dazu gekommen ist.»

zen

05. Juli 2017, 17:12

