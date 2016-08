«Voll begeistert – trotz der Hitze»

Schule | Kinder-Olympiade an der Briger Primarschule

Am heutigen Freitag veranstaltet die Primarschule Brig eine Kinder-Olympiade. Über 300 Schüler messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen wie Flossenlauf, Seilziehen und Sackhüpfen.

Die Olympischen Sommerspiele in Rio sind Geschichte. Für die Briger Primarschüler der 1. bis 6. Klasse geht es aber erst heute so richtig los: Über 300 Schüler, betreut von 30 Lehrern, werden sich den ganzen Tag über an neun verschiedenen Posten messen.

Dafür wurde in der Turnhalle ein Hindernis-Parcours aufgestellt, es findet ein Flossenlauf mit Schwimmflossen, Taucherbrille und Schwimmflügel statt und passend zum heissen Wetter werden mit Schwämmen Wasser von einem Kübel zum anderen transportiert. Aber auch eher «sportlichere» Disziplinen wie Seilziehen, Sackhüpfen und Weitsprung stehen auf dem Programm.

«Trotz der Hitze sind die Kinder voll begeistert», zieht Lehrerin Carmen Tonezzer, Mitglied des fünfköpfigen OKs, ein erstes Fazit. In Hinblick auf den Nachmittag habe man in weiser Voraussicht Wasserspritzer zur Abkühlung aufgestellt. Die Idee, eine Kinder-Olympiade zu organisieren, habe aufgrund der eben erst zu Ende gegangenen Olympischen Sommerspiele in Rio auf der Hand gelegen. «Das ist mal etwas anderes als Fussball.»

Und die Kinder-Olympiade lehnt sich denn auch organisatorisch an die «richtige» an: Schuldirektor Robert Lochmatter hielt eine Eröffnungsrede, danach wurde eine Fackel von einem OK-Mitglied getragen. Abends folgt schliesslich eine Schlussrede von Schulleiterin Evelyne Grünwald und natürlich die Preisverteilung: Allen Gewinnern winkt eine Medaille und auch diejenigen die leer ausgegangen sind, dürfen sich – ganz nach dem olympischen Motto «dabei sein ist alles» – über einen Wasserball, gesponsert von der Raiffeisenbank, freuen.

26. August 2016, 11:08

