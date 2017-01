Ligaerhalt so gut wie geschafft

Der VBC HOW1 freut sich über den so gut wie sicheren Ligaerhalt. Foto: zvg

Am Wochenende konnte sich HOW1 mit einem weiteren Sieg den Ligaerhalt so gut wie sichern. HOW2 hingegen musste erneut zwei Niederlagen einstecken.

Nach dem Sieg über La Côte vor einer Woche, reiste der VBC HOW am Wochenende mit viel Selbstvertrauen nach Yverdon. Auch die Gastgeber befinden sich im Abstiegskampf und so gestaltete sich dieses Treffen zu einem wegweisenden Spiel um Ligaerhalt oder Abstieg.

Der Start glückte jedoch nicht wunschgemäss. Schnell lagen die Oberwalliser im ersten Satz mit 0:4 im Rückstand. Dieser hielt jedoch nicht lange an. Mit stabilen Annahmen und variantenreichen Angriffen konnten sich die Gäste zunehmends steigern. Man gewann die Überhand und konnte den Gegner in Schach halten. Das Zepter wurde nicht mehr aus der Hand gegeben und so konnte der erste Satz mit 25:21 ins Trockene gebracht werden.

Dieser Satzgewinn schien die Spieler des VBC HOW zu beflügeln. Auch im zweiten Satz rissen sie das Spieldiktat an sich und spielten phasenweise Katz und Maus mit dem Gegner. Trotz einigen Fehlern gegen Ende des Satzes gewann man auch den zweiten Satz (25:22). Somit lag der erste, wichtige Punkt im Trockenen. Doch nun wollten sich die Oberwalliser den Vollerfolg sichern.

Dementsprechend motiviert traten sie im dritten Satz auf. Zu keinem Zeitpunkt liess man Zweifel über einen Sieg aufkommen. Dies war nicht selbstverständlich, da Yverdon in Brig einen 0:2.Satzrückstand aufholen konnten. Der VBC HOW spielte weiterhin druckvoll und zeigte dem Tabellenletzten seine Limiten auf. Auch der dritte Satz entschieden die Gäste mit 25:19 für sich.

Mit diesem Sieg konnte der VBC HOW in der Tabelle auf Kosten von CERN einen Rang gutmachen und sich mit grosser Sicherheit aus dem gefürchteten Abstiegskampf verabschieden.

Zwei klare Niederlagen für HOW 2

Für den VBC HOW 2 stand das Cup-Spiel gegen Les Bras Cassés auf dem Programm. Der Cup stellte bis zu diesem Zeitpunkt ein Lichtblick in einer ansonsten schwierigen Saison für die zweite Mannschaft von HOW dar. Die Oberwalliser gingen dementsprechend verheissungsvoll ins Spiel. Wurden aber schon früh eines Besseren belehrt.

Im ersten Satz hatte man nicht den Hauch einer Chance und verlor diesen klar mit 14:25. Auch im zweiten Satz änderte sich am Gezeigten nicht viel. HOW 2 stand zu unkonzentriert in der Defensive, konnte durch diese Problematik nicht angreifen und sah sich jeweils mit starken Schlägen der Gegner aus dem Unterwallis konfrontiert. Früh war zu erkennen, dass an diesem Abend für die Heimmannschaft nicht viel drin lag.

Im dritten Satz kam nach einer kurzen guten Phase von HOW 2 noch einmal so etwas wie Spannung auf. Les Bras Cassés waren aber anschliessend zu abgeklärt und gewannen gegen einen schwachen Gegner vollkommen verdient mit 0:3. Damit ist HOW 2 aus dem Cup ausgeschieden.

Fünf Tage später reiste die Mannschaft mit dezimiertem Kader nach Lens. Gegen den Tabellenzweiten lautete das Ziel von Anfang an: Spass haben! Im ersten Satz verfehlten die Gäste dieses Ziel ein wenig. Zwar konnte man bis 9:9 gut mithalten, brach aber danach ein. Zu eingsepielt wirkten die Hausherren in Lens. Nach nur gerade 16 Minuten entschieden die Unterwalliser den ersten Durchgang mit 25:14 für sich.

Im zweiten Satz änderte sich zunächst nicht viel. Flanthey-Lens nahm seinen Schwung mit und führte zwischenzeitlich mit 17:9. HOW 2 gab aber nicht auf und erkämpfte sich Punkt um Punkt und auf einmal stand es nur noch 22:18. Schlussendlich konnten die Gastgeber allerdings auch den zweiten Satz für sich entscheiden (25:18). Im dritten Satz spielten die Gäste aus dem Oberwallis phasenweise spielte mit den Unterwalliser auf Augenhöhe. Trotzdem musste man den dritten Satz mit 25:19 abgeben.

pd/map

30. Januar 2017, 15:42

