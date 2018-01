Vom Genfer Regierungsgebäude ins Briger Kollegium

Wie steht es um die Demokratie in unserer Welt? Zu diesem Thema referierte die Genfer Staatskanzlerin, die Oberwalliserin Anja Wyden Guelpa, vor den Bilingue-Schülern des Briger Kollegiums.

Standesgemäss erfolgte der Vortrag in französischer Sprache: das Format der «Matinée bilingue», in dessen Rahmen sich die Bilingue-Schüler mit einer Persönlichkeit über ein aktuelles Thema austauschen, sieht dies so vor. Dabei legte die studierte Politikwissenschaftlerin in einem ersten Teil das Problem dar: immer mehr Menschen würden das Vertrauen in die demokratischen Institutionen verlieren.

Mittels mehr Mitbestimmungsrecht für die Bevölkerung könne man dieser Tendenz Gegensteuer geben, glaubt die Staatskanzlerin. Ersichtlich sei dies gerade am Beispiel der Schweiz: ganze 360 Mal werde ein Bürger hier in seinem Leben durchschnittlich zur Urne gebeten.

Der zweite Teil der «Matinée bilingue» bestand sodann aus einer Fragestunde: hier liessen es sich die Kollegianer nicht entgehen, an bestimmten Punkten nachzuhaken – oder die Referentin zu ihrem persönlichen Lebensweg auszufragen.

pac

26. Januar 2018, 19:45

