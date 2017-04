In der Lehrküche von Châteauneuf wurden verschiedene Speisen zubereitet. Foto: zvg

«Vom Hof bis auf den Tisch» ist der Titel eines Projektes der Landwirtschaftsschule Wallis, der Handels- und Gewerbeschule Sitten sowie der Hotel- und Gastroformation Wallis. Den Lernenden soll dabei die Möglichkeit geboten werden, sich zu treffen und die Berufe der anderen kennenzulernen.

125 Lernende der Berufe Landwirt, Obstfachmann, Gemüsegärtner, Winzer, Weintechnologe, Metzger und Koch im zweiten Ausbildungsjahr fanden sich in der landwirtschaftlichen Schule in Châteauneuf zu einem pädagogischen Parcours ein. Während diesem Workshop konnten die Schüler ihre Kenntnisse über die einzelnen Berufe erweitern und den Herstellungsweg der Produkte, verschiedene Produktionsmethoden und -techniken kennenlernen.

Am Vormittag stellten die Lernenden in Gruppen unterteilt ihren Kollegen aus den anderen Bereichen die verschiedenen Facetten ihres Berufes sowie die hergestellten und zubereiteten Produkte vor. Der Nachmittag war der Zubereitung verschiedener Speisen in der Lehrküche von Châteauneuf gewidmet. Während dieser Übung tauschten die Metzger- und Kochlehrlinge ihre Kenntnisse über die Herstellung und die Verarbeitung ihrer Produkte aus. Dabei standen regionale Produkte wie Spargeln, Lammfleisch, Rindfleisch, Himbeeren oder Aprikosen im Vordergrund.

Der Tag wurde mit einem ausgiebigen, von den Lernenden vorbereiteten Aperitif abgeschlossen. Dabei fehlten weder Spargeln und Rohschinken im Blätterteig noch Lammkeule mit kandierten Zwiebeln, Himbeermousse und Aprikosenglace. Die von den beiden Berufsschulen und von der Hotel- und Gastroformation Wallis definierten Ziele wurden dank dem Einsatz und dem Enthusiasmus aller Lernenden mehr als erreicht. Die verschiedenen Partner haben deshalb bereits entschieden, das Projekt in den nächsten Jahren weiterzuführen.

pd/map

04. April 2017, 18:35

