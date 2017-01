Von der Bise zum Föhn

Nebel und Wolken gehören der Vergangenheit an. Das Wochenende wird sonnig. Foto: 1815.ch

Die vergangenen tage sind von Minustemperaturen geprägt gewesen. Dank einem Südföhn weicht das Minus vor den Zahlen grösstenteils in der Region.

Ein Tiefdruckgebiet mit Zentrum nördlich der Britischen Inseln sorgt seit gestern für eine südöstliche bis südliche Höhenströmung. Somit kam ab gestern Nachmittag in den nördlichen Föhntälern Südföhn auf. Es brauchte eine Weile bis sich der Föhn durchsetzen konnte – abhängig vom Kaltluftsee –, effektiv gelang es ihm in der Nacht auf heute Freitag.

Zusätzlich kehrte in den Föhntälern über Nacht der Frühling ein: Die Temperaturen in den frühen Morgenstunden lagen beispielsweise im Rheintal und im Urner Reusstal zwischen 9 und 10 Grad. Heute und morgen Samstag hält der Südföhn mit örtlichen Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, lokal auch mehr und den milden Temperaturen mit stellenweise über 10 Grad tagsüber noch an, doch gegen Samstagabend schläft der Föhn zunehmend ein.

Der heutige Freitag bleibt bewölkt. Übers Wochenende verziehen sich aber die grauen Gebilde und über dem Wallis strahlt wieder die Sonne.

