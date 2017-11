Von der Wohngruppe in die Kastanienselve

Anlässlich der 53. Generalversammlung des OVB von Freitagabend im Restaurant Zer Mili in Ried-Brig haben die Oberwalliser Volks- und Betriebswirtschafter ihr Vereinsjahr abgeschlossen. Andrea Salzmann, Hugo Paci, Silvan Eyer, Amadé Ruppen und Mischa Imboden wurden dabei als neue Mitglieder aufgenommen.

Verschiedene Anlässe hätten das Vereinsjahr geprägt, heisst es in einer Mitteilung zum Anlass. Im März etwa besuchten die Mitglieder des OVB das neue Kinder- und Jugendheim Mattini in Brig. Raphael Jossen, Co-Heimleiter, führte die Besucher durch das neue Heim und informierte die Anwesenden über die Entstehung der Jugendwohngruppe «Anderledy» sowie über die neue Institution «Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini». Auch Besuche der winsun AG in Steg oder der neuen Zollplattform in Gamsen standen auf dem Programm.

Der Partneranlass führte den OVB im September in die Festung Naters, um Interessantes über die Geschichte und die aktuelle Nutzung dieser Anlage zu erfahren. Den Abschluss der Vereinsanlässe bildete der Besuch der Kastanienselve Mörel. Alban Albrecht, Zunftmeister der «Cheschtenezunft», informierte über die verschiedenen Projekte der Zunft rund um Kastanien sowie über Biodiversität. Alle Anlässe würden den Mitgliedern in bester Erinnerung bleiben, ist sich der Vorstand sicher.

Gegenwärtig zählt der OVB 133 Mitglieder. Neben der Aufnahme der fünf neuen Mitglieder Andrea Salzmann, Hugo Paci, Silvan Eyer, Amadé Ruppen und Mischa Imboden kam es im Vorstand zu einem Wechsel, in dem Martin Berchtold Stefan Furrer ersetzt. Auch für das kommende Jahr erwartet der Verein einen weiteren Mitgliederzuwachs. Beitreten kann, wer an einer Hochschule ein Lizentiat oder einen Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat.

pd / pmo

11. November 2017, 11:18

Artikel teilen