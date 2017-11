Natischer genehmigen Voranschlag 2018

140 Personen nahmen an der Urversammlung in Naters teil. Foto: zvg

Die Urversammlung von Naters hat am Mittwochabend im Zentrum Missione den Voranschlag 2018 verabschiedet. Dieser sieht in der Laufenden Rechnung Einnahmen von 33.712 Millionen Franken und Ausgaben von 28.280 Millionen Franken vor. Daraus resultiert ein prognostizierter Cash Flow von 5.432 Millionen Franken.

ln der Investitionsrechnung sind Ausgaben von 6.077 Millionen Franken und Einnahmen von 1.309 Millionen Franken vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich demnach auf 4.768 Millionen Franken. Der Voranschlag 2018 sieht einen Finanzierungs­überschuss von 0.664 Millionen Franken vor. Dieser Betrag wird für den Schuldenabbau verwendet.

Die Urversammlung wurde ebenfalls über die Beschlüsse des Gemeinde­rats bezüglich der Steuergrundlagen informiert. Der Koeffizient beträgt weiterhin 1,1 Prozent. Die Kopfsteuer beläuft sich auf 24 Franken und die Hundesteuer auf 125 Fran­ken. ln Naters liegt die Steuerindexierung bei 170 Prozent.

Kommunales Ladenschlussreglement aufgehoben

Ratsherr und Schulpräsident Bruno Lochmatter informierte anlässtich der Urver­sammlung über den geplanten Schulhausneubau. Das Bevölkerungswachstum und die frühere Einschulung der Kinder haben auch Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde, im Besonderen auf die Schulräumlichkeiten, welche zur Verfügung stehen müssen. Der Neubau eines Schulhauses, welches ab dem Schuljahr 2021/22 bezugsbereit sein muss, wurde deshalb ebenfalls in der Finanzplanung be­rücksichtigt.

Das zuständige Ratsmitglied Yves Zurwerra verwies betreffend die Aufhebung des Reglements über den Ladenschluss vom 22. August 1990 auf die bestehende, neu­ere Gesetzgebung des Kantons, welche für die Anwendung auf Stufe Gemeinde aus­reicht. Die Urversammlung hat dem Antrag, das kommunale Ladenschlussreglement aufzuheben, zugestimmt.

Weitere Informationen wurden unter dem Traktandum «Breitbandausbau Gemeinde Naters» durch den Geschäftsführer der DANET Oberwallis AG, Martin Nanzer, an die Anwesenden vermittelt. Er referierte über den Ausbau des Glasfaser­netzes in der Gemeinde Naters. So ist im Jahr 2018 der Ausbau mit Glasfasern bis in die Wohnungen und Geschäfte in den westlichen und östlichen Gebieten von Naters vorgesehen. Die weiteren Gebiete folgen im Jahr 2019 und in den Jahren 2020/21.

pd/map

15. November 2017, 20:40

Artikel teilen