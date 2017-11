Vorbereitung auf den Ernstfall

Die Hochschule für Gesundheit in Visp richtet neu ein Simulationslabor ein, welches es den Studierenden erlaubt, konkrete Pflegesituationen durchzuspielen und sich so realitätsnah auf das Berufsleben vorzubereiten. Das Labor wird sowohl von den Studierenden der Höheren Fachschule als auch von denjenigen der Hochschule für Gesundheit genutzt.

Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen seien in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, schreibt die Schule in einer Medienmitteilung. Aus diesem Grund gehe die Hochschule Wallis neue Wege: für rund 300000 Franken richtet sie in Visp ein Simulationslabor ein, welches es Dozenten und Studierenden erlaubt, möglichst optimal zu lehren und lernen. Zwei der vier "Patientenzimmer" sind mit Kamera, Mikrofon und Spiegelwand ausgestattet, so dass ein realitätsnaher Unterricht mit sofortiger Reflexion möglich sei. Mit Hilfe von Simulationspuppen, welche programmiert und aus der Simulationszentrale gesteuert werden können, sei es den Studierenden möglich, in einem geschützten Rahmen komplexe Pflegesituationen zu üben.

Die Simulation als Methode des Lernens werde in Visp in beiden Ausbildungsgängen eingesetzt, wobei sich deren Leiterinnen vom Mehrwert der Neuerung überzeugt zeigen. Brigitte Lehmann-Wellig, Verantwortliche Programm deutscher Studiengang Pflege: "Gerade im Clinical Assessment, d.h. in der systematischen und umfassenden Einschätzung der Situation des Patienten, im Üben der technischen Fertigkeiten sowie im Praktizieren einer professionellen Kommunikation und Pflege wird uns das Labor grosse Dienste erweisen." Ähnlich tönt es bei Sabine Rothe, Leiterin bei der Höheren Fachschule: "Unsere AbgängerInnen müssen heute grosse berufliche Kompetenzen mitbringen. Wir müssen also im Unterricht trainieren und reflektieren. Und dafür ist das Simulationslabor ein ideales Hilfsmittel."

MM/pac

27. November 2017, 13:49

Artikel teilen