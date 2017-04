WIR-Network Oberwallis erneuert Vorstand

An der Generalversammlung des WIR-Networks Oberwallis am Donnerstagabend in Naters konnte der scheidende Präsident Meinrad Fussen eine positive Bilanz ziehen. Das WIR-Network Oberwallis kann eine gesunde finanzielle Basis vorweisen und geht mit neuen Kräften im Vorstand einer interessanten Zukunft entgegen.

Mit der Modernisierung der WIR-Bank im letzten Herbst wurde auch bei den zwölf Regionalgruppen eine Erneuerungsrunde eingeläutet. Schweizweit gelten ab sofort für alle WIR-Network-Gruppen einheitliche Statuten und auch eine Harmonisierung der Strukturen ist in vollem Gange. Moderner, dynamischer und flexibler soll alles werden. Bestes Beispiel dafür bieten die neuen Auftritte im Internet wie auch im Mobile-Bereich. So sind fast alle Dienste leicht übers Handy zu bedienen und jederzeit und überall verfügbar.

Nach zwölf Jahren im Vorstand, davon acht Jahre als Präsident, konnte Meinrad Fussen am Donnerstag eine positive Rückblende halten. Mit ihm wurde auch Alice Schmid nach acht Jahren aus dem Vorstand verabschiedet und für die geleistete Arbeit verdankt. Zu den bisherigen Komitee-Mitgliedern Georg Anthamatten und Frank Zurbriggen konnten gleich drei neue Mitglieder ins Führungsgremium gewählt werden: Präsident Jörg Salzmann, Peter Van Deuren und Stefan Salzmann.

07. April 2017, 16:16

