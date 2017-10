Vorwärts zu den Wurzeln

2001 wurde das Gebiet Jungfrau-Aletsch mit dem UNESCO-Welterbe Label ausgezeichnet. Anschliessend wurden in einem breit angelegten Prozess wichtige Themenfelder und Ziele diskutiert und daraus eine Strategie abgeleitet, die 2005 in Form des Managementplans definiert wurde.

In den vergangenen Jahren hat sich die Welterbe-Region weiterentwickelt, gewandelt und das Managementzentrum konnte zusammen mit den Trägergemeinden und engagierten Akteuren zahlreiche Projekte anstossen und umsetzen. Stets mit dem übergeordneten Ziel der Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung vor Augen. Nach mehr als 10 Jahren sei es an der Zeit, zurück wie voraus zu blicken – und dies tat das Managementzentrum zusammen mit über 50 eingeladenen Schlüsselakteuren und Botschafterinnen aus unterschiedlichen Bereichen, die die Welterbe-Region über die letzten Jahre hinweg geprägt, vorwärtsgebracht und begleitet haben.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüsste Hans-Christian Leiggener, Geschäftsführer des Managementzentrums, die zahlreichen Gäste. Anschliessend zeigte Beat Ruppen in seiner Präsentation den partizipativen Entstehungsprozess der Managementstrategie auf und gab Einblick in verschiedene Projekte, die das Managementzentrum seither mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Beteiligter anstossen und umsetzen.

Anschliessend wurde ein zweiteiliger Workshop in drei Gruppen durchgeführt. Dabei wurde die Entwicklung, Bedeutung und der Handlungsbedarf in den 21 Aktionsfelder analysiert und diskutiert. Hans-Christian Leiggener ist zuversichtlich, dass weitere Welterbe-BotschafterInnen und Schlüsselakteure hinzukommen werden und dank der Veranstaltung wertvolle Erkenntisse für die Ausrichtung der strategischen Schwerpunkte der Welterbe-Region in den kommenden Jahren gewonnen werden konnten.

pd/noa

12. Oktober 2017, 16:46

Artikel teilen